"Deixar um legado é o maior feito para qualquer pessoa"

A sua virtude preferida?

Valorizo a simplicidade. A clareza é um bem raro no mundo em que vivemos.

A qualidade que mais aprecia num homem?

Sinceridade.

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

Sinceridade.

O que aprecia mais nos seus amigos?

Sentir que o tempo não passou quando nos reencontramos depois de algum tempo afastados. Depois rir até sentirmos que o coração vai explodir.

O seu principal defeito?

Impaciência.

A sua ocupação preferida?

Adorava ter sido piloto. Voar sempre foi a minha paixão. Talvez um dia...

Qual é a sua ideia de "felicidade perfeita"?

Estar à mesa com a minha família, amigos, comida e muitas gargalhadas.

Um desgosto?

Quando perdi o meu pai sem me poder despedir, devido às restrições impostas pela covid-19 durante a pandemia.

O que é que gostaria de ser?

Um pai, marido, amigo e colega melhor. Uma melhor pessoa no geral. Há sempre espaço para melhoria.

Em que país gostaria de viver?

Tenho tido a sorte de conhecer e viver em muitos países por todo o mundo. Portugal ocupa um dos lugares de topo da lista!

A cor preferida?

Azul - transmite-me paz.

A flor de que gosta?

Rosa. É um símbolo, uma mensagem e um ícone.

O pássaro que prefere?

Qualquer ave migratória. Estão sempre em movimento, em busca de um lugar melhor onde se estabelecerem.

O autor preferido em prosa?

Arturo Perez Reverte.

Poetas preferidos?

Almafuerte. A sua poesia é uma infusão de paixão e energia.

O seu herói da ficção?

Batman. Nem sempre é preciso ter um superpoder para ser um herói - pode fazer-se o melhor com o que se tem. Além disso, há ótimos gadgets à disposição.

Heroínas favoritas na ficção?

Mulan. É um ícone de coragem e compromisso, dois atributos que identifico também em muitas mulheres.

Os heróis da vida real?

Todos os colaboradores da linha da frente, que nunca param de arriscar as vidas por todos nós.

As heroínas históricas?

Isabel Zendal. A sua história mudou o curso da Humanidade.

Os pintores preferidos?

Joaquin Sorolla. Adoro a luz e o quão vibrante é o seu trabalho.

Compositores preferidos?

O meu filho, Tomas. O seu talento e amor pela música são uma inspiração para mim.

Os seus nomes preferidos?

Tomas, Lucia, Benjamin.

O que detesta acima de tudo?

Mediocridade. A vida é uma corrida contra ela e ela alcança-nos quando paramos de nos mexer e de melhorar.

A personagem histórica que mais despreza?

Qualquer ditador. Existem muitos exemplos por onde escolher, infelizmente.

O feito militar que mais admira?

O desembarque da Normandia. Posso apenas imaginar o que sentiram as pessoas naquela batalha - em ambos os lados.

O dom da natureza que gostaria de ter?

Viajar no tempo. Adoraria visitar o passado e espreitar o futuro.

Como gostaria de morrer?

Rodeado pela minha família e com a certeza de que a minha passagem pela Terra teve algum significado. Deixar um legado é o maior feito para qualquer pessoa.

Estado de espírito atual?

Estou sempre esperançoso com o que aí vem.

Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Os que são feitos quando se tenta inovar e mudar o status quo. Algumas das maiores invenções e descobertas começaram como erros. Basta pensar em Cristóvão Colombo, por exemplo.

A sua divisa?

"I"m the master of my fate, I"m the captain of my soul." Inspiradora, empoderadora. Levo-a sempre comigo e ajuda-me nos momentos difíceis.