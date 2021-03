Défice de 2020 ficou em 5,7%, muito abaixo das previsões do governo

O primeiro-ministro, António Costa (C), ladeado pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro (E), e pelo ministro das Finanças, João Leão (D), reage durante a sessão plenária para a votação do Orçamento do Estado 2021 (OE2021), na Assembleia da República, em Lisboa, 26 de novembro de 2020. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

O défice orçamental público final do ano passado ficou em 5,7% do produto interno bruto (PIB), ou seja, muito abaixo dos números mais dramáticos que o governo aventou para o desequilíbrio orçamental, indica o reporte do Instituto Nacional de Estatística (INE) que foi enviado ao Eurostat.

Ao longo do ano passado, o ministro das Finanças chegou a dizer que o défice de 2020 seria superior a 7%, muito por causa de medidas impostas pela oposição. Depois baixou a projeção para, ainda assim, 6,3%.

Para este ano, informa o INE, o Ministério das Finanças mantém, para já, a meta de 4,3% que está no Orçamento do Estado de 2021, mas o valor deverá ser revisto em meados de abril no Programa de Estabilidade.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

(em atualização)

Leia mais em Dinheiro Vivo, a sua marca de economia