Custos com aumentos salariais abatem 50% em sede de IRC

Na senda das reduções seletivas de IRC para quem aumente salários, o governo propõe no Acordo de Rendimentos, entregue esta quinta-feira aos parceiros sociais, uma majoração em 50% dos custos com a valorização salarial em sede de IRC para empresas que aumentem ordenados em linha ou acima dos valores previstos no acordo de rendimentos e competitividade.

De acordo com o documento, o executivo propõe uma valorização salarial anual de 5,1% em 2023, de 4,8% em 2024, de 4,7% em 2025 e de 4,6% em 2026.

