CTT em "contactos" com investidor interessado em entrar no capital do Banco

Os CTT estão a desenvolver "contactos" com um investidor interessado na aquisição de uma posição minoritária no Banco CTT, mas as negociações estão ainda "numa fase preliminar", anunciaram esta sexta-feira os Correios de Portugal.

"Os CTT salientam estarem sempre atentos a oportunidades de mercado, tendo recebido manifestações de interesse com vista a uma potencial aquisição de uma participação qualificada minoritária no capital do Banco CTT", refere a empresa num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo adianta, "as partes têm desenvolvido contactos a esse propósito, que estão, ainda, todavia, numa fase preliminar".

"OS CTT manterão os reguladores e o mercado informados de qualquer desenvolvimento relevante, o que neste momento se afigura prematuro", remata.

O Jornal Económico noticia esta sexta-feira que está a ser negociada a entrada de um investidor minoritário no Banco CTT, avançando que a empresa de correios deverá ceder uma posição de até 30% e que um dos interessados é a Una Seguros, controlada por um grupo chinês.

O jornal refere que a operação será concretizada através de um aumento de capital no Banco CTT, a ser subscrito pelo novo acionista minoritário, diluindo os CTT a sua participação.

Os rendimentos operacionais do Banco CTT cresceram 20,7% nos primeiros nove meses de 2021, para 72,1 milhões de euros, face a igual período de 2020, segundo informou a empresa a 04 de novembro passado, num comunicado enviado à CMVM.

"O crescimento dos rendimentos contou com a 'performance' positiva da margem financeira, que atingiu 40,4 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, 7,6 milhões de euros acima (+23,2%)" do registado no período homólogo", destacou.

Na sequência da parceria com a Sonae Financial Services iniciada em abril de 2021, o Banco CTT passou a ser "o único credor em relação à carteira de crédito do Cartão Universo", sendo que "este negócio gerou rendimentos de 6,1 milhões de euros, com um volume de balanço líquido de 243,9 milhões de euros em setembro de 2021".

Segundo a mesma nota, a "performance comercial do Banco CTT continuou a permitir o crescimento dos depósitos de clientes para 1.987,4 milhões de euros (+17,7% face a dezembro de 2020) e do número de contas para 559 mil contas (mais 41 mil que no final do ano de 2020)".

Os CTT revelaram ainda que em "30 de setembro de 2021 existiam 59 moratórias vivas que correspondem a 3,43 milhões de euros e que representam 0,3% da carteira de crédito a clientes (2,97 milhões de euros de crédito à habitação e 0,46 milhões de euros de crédito automóvel)".

De acordo com a empresa, "do total de moratórias terminadas, existem cerca de 2,9 milhões de euros com atrasos superiores a 30 dias, que representa cerca de 4,6% do total de moratórias privadas terminadas até 30 de setembro de 2021".

No mesmo comunicado, os CTT indicaram que "os rendimentos operacionais dos Serviços Financeiros e Retalho atingiram 35,6 milhões de euros" nos primeiros nove meses de 2021, mais 10,2% do que no período homólogo.

Esta área de negócios inclui os certificados de dívida pública e outros instrumentos semelhantes.