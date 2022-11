Crédito Agrícola vai pagar apoio extra e pontual de 500 euros a todos os colaboradores

O banco Crédito Agrícola vai pagar um prémio extraordinário de 500 euros a todos os seus colaboradores já no final deste mês de novembro para ajudar a atenuar os impactos negativos da subida da inflação e das taxas de juro, segundo o comunicado divulgado esta terça-feira.

"Para fazer face ao atual contexto económico, o Crédito Agrícola vai atribuir, ainda durante o mês de novembro, um pagamento pontual de 500 euros a todos os seus colaboradores", de acordo com a mesma nota.

Para além disso, e para acompanhar esta medida extraordinária, a "Caixa Central emitiu orientações às Caixas de Crédito Agrícola e empresas do grupo que permitirão a estas, de acordo com as suas condições financeiras, a atribuição de um prémio aos seus colaboradores entre 250 e 750 euros".

Paulo Barreto, diretor de recursos humanos do grupo Crédito Agrícola, afirma que "esta é mais uma medida que visa o comprometimento do banco com os seus colaboradores e um apoio extraordinário para atenuar os efeitos da subida da inflação e alguma perda do poder de compra".

O mesmo responsável considera "este apoio de extrema importância, porque visa impactar positivamente a vida dos colaboradores e reforça a retenção e fixação de talento no banco."

Para além do pagamento deste bónus, "o Crédito Agrícola tem em vigor o modelo de teletrabalho que tem impacto no bem-estar pessoal e profissional dos trabalhadores" e contribuído para "a sustentabilidade nas vertentes ambiental e social, com a poupança realizada nas deslocações", revela o comunicado. "Com um modelo de três dias presenciais e dois dias em teletrabalho, os colaboradores ainda têm a possibilidade de, num prazo de duas semanas, terem quatro dias consecutivos em teletrabalho", lê-se na mesma nota.

