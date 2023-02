Crédito Agrícola apresenta livro sobre "A Banca Cooperativa e o Desenvolvimento Regional e Local"

Da esquerda para a direita - Filipe Alves (moderador do Painel), Luís Bento (autor), Licínio Pina (Presidente do Grupo CA), Nuno Crespo (autor) e Paulo Bento (autor).

O livro do Crédito Agrícola (CA) teve como base um estudo de investigação, entre o 2015 e 2020, realizado por professores do Centro de Estudos de Economia Pública e Social. Este estudo refere os principais desafios que a Banca Cooperativa enfrenta, e foca-se no contributo da mesma para o desenvolvimento regional e local.

O estudo apresenta ainda as principais diferenças entre a Banca Cooperativa e a Banca Tradicional, tendo no período do estudo, a Banca Cooperativa ultrapassado a Banca Tradicional "em termos de solvabilidade e eficiência".

O CA é apresentado no estudo em questão, e este revela que o Grupo Crédito Agrícola, no período em análise, "apresenta resultados altamente positivos", sendo apresentado como um Banco Cooperativo nacional. Segundo o estudo, o CA aumentou o número de clientes e associados e os resultados positivos não sacrificaram postos de trabalho nem a proximidade com os clientes.

Sendo detentor de 620 agências, distribuídas por Portugal, e sendo a única instituição bancária em 258 locais, o Crédito agrícola apresenta-se como um "grupo financeiro de génese cooperativa, constituído, na sua base, por Caixas de Crédito Agrícola".

Os autores são Luís Antero Reto (professor do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa), Paulo Bento (doutorado em Gestão pela The University of Manchester, no Reino Unido) e Nuno Crespo (doutorado em Economia pela Universidade de Lisboa, e Professor Associado com Agregação do Departamento de Economia do ISCTE, sendo também investigador integrado da Business Research Unit).