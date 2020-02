Creche gratuita só para o 1º escalão de rendimentos

O Parlamento aprovou esta terça-feira parte de uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado do PCP que garante creches gratuitas para crianças cujo agregado familiar pertença ao primeiro escalão de rendimentos até à entrada no pré-escolar, mas também para todas as famílias a partir do segundo filho e que estejam no segundo escalão.

A medida foi aprovada na especialidade com os votos favoráveis do PS, BE, PCP e PAN e com a abstenção do PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal.

Foi ainda aprovada a proposta dos socialistas que prevê para 2020 a "regulamentação do complemento-creche que comparticipe o custo com creche a partir do segundo filho".

Já a proposta do BE que previa a criação de um programa rede de creches gratuitas cujo objetivo era garantir a gratuitidade de frequência de creches a todas as crianças foi chumbada, já que o PSD mudou o sentido de voto de favorável para abstenção, acabando por inviabilizar a iniciativa.

Também na terça-feira, e à margem de uma cerimónia de inauguração da ampliação das instalações da creche do Colégio Corte Real, no município da Moita, António Costa avançou com dados sobre uma das medidas, descrevendo o "caráter universal" do complemento-creche que será "de 60 euros para todas as famílias a partir do segundo filho", uma medida que entrará em vigor a partir de outubro, segundo o primeiro-ministro.

(Notícia atualizada às 10:57 com a inclusão da medida a abranger de gratuitidade da creche para todas as famílias a partir do segundo filho e que estejam no segundo escalão).