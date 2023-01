Coutinho deve continuar o "rei de janeiro"

A janela de transferências de inverno, normalmente de 1 a 31 de janeiro, costuma ser utilizada pelos clubes, dos grandes tubarões europeus aos três grandes do futebol português, mais para correção do plantel, construído essencialmente no verão anterior, do que para tomar decisões de fôlego, uma vez que as épocas estão a decorrer. Mas janeiro já produziu negócios fabulosos - e pode voltar a produzi-los em 2023.

Enzo Fernández é cobiçado por meia Europa, com o Chelsea à cabeça, mas Rui Costa, presidente do Benfica, não parece disposto a cedê-lo por menos do que os 120 milhões da cláusula de rescisão. A confirmar-se a transferência ainda no primeiro mês deste ano, no entanto, o melhor jogador jovem do Mundial do Qatar não baterá o recorde de transferências para esta época do ano.

