Contributo do futebol português para o PIB sobe 12% para 617 milhões de euros

O futebol profissional contribuiu, na época de 2021/22, com 617 milhões de euros para o PIB nacional. Um valor que significa 0,29% do Produto Interno Bruto Português, mas que em relação à última época revela que a contribuição aumentou 12,22%.

Os números constam da sexta edição do Anuário do Futebol Profissional Português, produzido pela EY, em parceria com a Liga Portugal. O relatório divulga, ainda, que toda a indústria do futebol profissional português (Liga Portugal e as 34 Sociedades Desportivas) realizou, na época 2021/22, um volume de negócios na ordem dos 917 milhões de euros, contrapondo assim com os 792 milhões de euros do período homólogo.

