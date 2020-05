IRS. Fisco reembolsou menos em dois meses do que no primeiro mês de 2019

Com dois meses de campanha de liquidação de IRS, os reembolsos pagos pelo fisco continuam a ficar muito atrás dos valores do ano passado. Os valores entregues pelo fisco aos contribuintes vão em 869 milhões de euros, segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Ministério das Finanças, e comparam com 1260 milhões de euros devolvidos no ano passado ao primeiro mês da campanha de IRS. Vão pouco além de dois terços desse valor.

A demora no reembolso de imposto permitiu que até abril, mês de estado de emergência, a Autoridade Tributária visse crescer a receita líquida de imposto a um máximo de sete anos, praticamente mais 18%, de acordo com dados da síntese de execução orçamental de abril divulgados ontem.

Segundo os dados avançados esta quarta-feira pelo Ministério das Finanças, na campanha de liquidação de IRS deste ano houve até aqui 2,2 milhões de declarações de IRS liquidadas, com 1,3 milhões delas a garantirem reembolso de imposto pago aos contribuintes. Até à data, o fisco recebeu perto de quatro milhões de declarações, 36% correspondentes a IRS automático.

"Deste total, já foram liquidadas 2.254.739 declarações, das quais 1.349.341 deram lugar a reembolso e 228.650 a notas de cobrança (as restantes 676.748 têm um saldo nulo)", informa a nota do governo.

Dos 1,3 milhões de declarações com direito a reembolso, foram processados pagamentos para 1.051.606, informa também, dando origem à devolução de 869 milhões de euros.

O fisco, que compara os dados deste ano com os do ano passado apenas a partir do momento em que começaram a ser processados os reembolsos, a partir de 21 de abril em 2020, defende que "se observa um ritmo de execução dos reembolsos similar ao de outros anos".

Refere ainda que os reembolsos tenderão a ser de menor valor. "Note-se que na sequência do ajustamento das tabelas de retenção em 2019, os reembolsos este ano serão inferiores em caso de rendimentos equivalentes".

A campanha de entrega das declarações de IRS prossegue até ao final de junho, com o prazo legal para entrega dos reembolsos em 30 de agosto.

Maria Caetano é jornalista do Dinheiro Vivo