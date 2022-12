Contabilistas defendem: empresas "têm que aumentar margens de lucro"

A bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados defende que as empresas "têm que aumentar as margens de lucro" e serem "mais sustentáveis" se quiserem aumentar salários, reter talentos e conseguir competir na compra de bens.

"Têm que aumentar as margens de lucro, têm que se tornar mais sustentáveis, porque se querem aumentar salários, se querem equilibrar e reter talentos, se querem conseguir competir com a compra dos bens que são cada vez mais escassos a nível mundial, as empresas portuguesas têm que aumentar as margens", caso contrário "não o conseguem fazer", afirma Paula Franco, em entrevista ao Negócios/Antena1.

