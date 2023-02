Conheça os truques dos supermercados para o fazerem gastar mais dinheiro

Os hiper e supermercados utilizam muitas estratégias para fazer com que os clientes comprem mais produtos, e com isso acabam muitas vezes por gastar mais dinheiro do que estavam a contar. A verdade é que não é difícil os clientes "caírem" repetidamente nestes truques a cada ida às compras.

Uma das soluções para evitar pagar mais por algum produto, é comparar preços entre supermercados. Um dos exemplos é a aplicação Super Save, gratuita, já disponível para Android e iOS, que permite pesquisar entre os milhares de artigos de supermercados como Auchan, Minipreço, Continente e Pingo Doce. Mas há mais: a pensar no consumidor, a Deco lançou uma ferramenta que o ajuda a descobrir qual o supermercado que pratica os preços mais baixos na sua área de residência.Veja no simulador da Deco Proteste.

Veja aqui quais as 9 estratégias dos supermercados para o fazer gastar mais dinheiro.