Conheça os finalistas do Carro do Ano 2020

Do Opel Corsa ao Bentley Continental GTC, eis os candidatos a Carro do Ano 2020

Os testes chegaram ao fim e depois de meses a conduzir todos os 28 candidatos, o júri, composto por 19 jornalistas de diferentes órgãos de comunicação social - entre os quais o Diário de Notícias -, chegou esta terça-feira a uma primeira seleção.

Dos 28 candidatos iniciais sobram agora sete, numa lista onde constam o BMW Série 1, o Kia XCeed, o Mazda 3 Hatchback, o Opel Corsa, o Peugeot 208, o Skoda Scala e o Toyota Corolla.

Entre estes sete candidatos, existe apenas um representante do segmento com maiores vendas em Portugal, o dos SUV, sobretudo os SUV compactos - o Kia XCEED -, mas a lista é ainda assim um retrato bastante fiel do mercado e das preferências do consumidor português.

O próximo passo é a votação final, marcada para 20 de fevereiro, onde o júri escolherá o modelo que vai receber o título "Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2020" e ainda os vencedores em cada uma das categorias a concurso, em segmentos como Citadino, Familiar, Desportivo (inclui descapotáveis), Grandes SUV, SUV"S Compactos, Elétricos e Híbridos.

No ano em que entram em vigor regras mais apertadas para o controlo de emissões poluentes e gases com efeito de estufa na União Europeia, com a entrada em cena de pesadas multas para as marcas que ficarem para lá dos limites médios, as duas últimas categorias - Eléctricos e Híbridos - representam um esforço para acompanhar as tendências de um mercado cada vez mais electrizado e preocupado com o ambiente.

A 37ª edição do Carro do Ano reedita ainda o prémio Tecnologia e Inovação, com os jurados a distinguir dispositivos ou tecnologias de apoio à condução e à segurança, que beneficiem diretamente condutor, passageiros e/ou peões, e a promoção da segurança rodoviária.

O "Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2020" é uma iniciativa do grupo Impresa, através da SIC Notícias e do Expresso, onde o Global Media Group marca presença com jurados em representação de algumas das suas marcas - Diário de Notícias, TSF e Motor 24.