Conheça aqui os 7 finalistas do Carro do Ano 2022

Depois de quase três meses de testes, o júri do Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2022 escolheu esta quarta-feira os sete modelos finalistas. No fundo, são estes os que vão passar à próxima ronda de seleção, que há de terminar com a eleição do Carro do Ano 2022 em Portugal.

Naquele que é o mais antigo prémio atribuído a um produto automóvel no nosso país - fará 40 anos em 2023 -, esta edição destaca-se pela presença de quatro automóveis elétricos na lista de sete finalistas.

Sem mais demoras, os sete finalistas são:

Cupra Born

Hyundai Ioniq 5

Kia EV6

Nissan Qashqai

Peugeot 308

Škoda Enyaq

Toyota Yaris Cross

A corrida deste ano começou com um total de 34 automóveis concorrentes, divididos por oito classes, com diferentes modelos e versões, dos quais 22 eram candidatos ao título de Carro do Ano 2022.

No próximo mês, um destes sete modelos será eleito Carro do Ano, sendo que o júri terá ainda de escolher os melhores em diferentes segmentos de mercado, nas seguintes categorias: Citadino, Desportivo, Familiar, SUV Compactos (inclui Crossovers), Grandes SUV, Elétrico, Híbrido, e Híbrido Plug-in.

Em paralelo, será atribuído o Prémio Tecnologia e Inovação, que visa distinguir soluções tecnologicamente inovadoras e avançadas, que beneficiem directamente a condução, o condutor e a segurança na estrada. A Comissão Executiva do Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2022 vai ainda distinguir a Personalidade do Ano. Alguém que, pela sua participação profissional e empenho pessoal, tenha contribuído para o desenvolvimento do setor automóvel em Portugal.

O Carro do Ano é uma iniciativa da SIC Notícias e do Expresso, que vai já na 39.ª edição. Este ano, a gala de entrega de prémios está marcada para o próximo dia 8 de março, em Lisboa.

Júri da 39.ª edição do Seguro Directo Carro do Ano

Troféu Volante de Cristal 2022

ACP - António Xavier

Autofoco - José Caetano

Carros e Motores - Miguel Rodrigues

Correio da Manhã - Pedro Santos

Diário de Notícias - Paulo Tavares

Exame Informática - Sérgio Magno

Expresso - Rui Cardoso

Jornal de Negócios - Adriano Oliveira

RTP - Paulo Solipa

Rádio Renascença/RFM - José Carlos Santos Silva

Razão Automóvel - Diogo Teixeira

Record - Paulo Renato Soares

SIC Online - Pedro Amante

SIC/SIC Notícias - Rui Pedro Reis

Motor 24 - José Silva Pires

Público - Carla B. Ribeiro

TVI - Pedro Ramalho

TSF - António Catarino

Volante - Luís Cáceres Monteiro

VISÃO - Paulo Santos