Condomínio de luxo no Parque das Nações inicia construção já com 80% das vendas feitas

Já com mais de 100 apartamentos reservados de um total de 128, desde o T1 a partir de 390 mil euros, T2 desde 550 mil euros e T3 acima de 1,1 milhões de euros, o projeto residencial de luxo Distrikt, no Parque das Nações, em Lisboa, promovido pela Kronos Homes, inicia agora os trabalhos de execução da estrutura.

Com o início da construção, arrancam também as vendas da segunda fase, com 80% das unidades da primeira fase vendidas, que fazem parte dos primeiros dois edifícios deste condomínio.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia