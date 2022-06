Concretizada a primeira oferta pública inicial do Banco Angolano de Investimento

O Banco Angolano de Investimento alienou 10% das suas ações numa primeira Oferta Pública Inicial de Angola. A operação avaliava o maior banco privado angolano em 871,14 milhões de euros (401.144,8 milhões de kwanzas).

A Comissão Executiva da Bolsa de Dívida e Valores de Angola - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, Sociedade Anónima comunicou os resultados da Sessão Especial de Mercado Regulamentado, referente à Oferta Pública do BAI, esta sexta-feira, tendo sido fixado a 44,79 euros (20.640 kwanzas). A procura ascendeu a mais de 3 milhões de ações e a um total de 2 852 investidores.

Segundo o comunicado enviado às redações, no próximo dia 9 de junho vão ser admitidas à negociação no Mercado de Bolsa de Ações a totalidade de ações ordinárias representativas do capital social do BAI. Qualquer investidor pode vender ou comprar por via de um Intermediário Financeiro, membro BODIVA.