Comprar carro vai ficar mais caro em 2020. Veja as simulações

Quem quiser comprar um carro no próximo ano vai ter de gastar mais dinheiro. Apesar de o Orçamento do Estado para 2020 incluir novos escalões, sobretudo para os veículos que menos poluem, as simulações feitas pela consultora EY para o Dinheiro Vivo apontam para um agravamento do ISV, o imposto sobre a compra de carros, sobretudo nos veículos a gasóleo.

Por exemplo, um Renault Clio 1.5 dCi Limited de 5 portas, com 90 cavalos, vai sofrer um agravamento do ISV de 1,89% em 2020. Isto acontece porque as emissões de dióxido de carbono deste veículo (116 gramas de CO2) já se encontram no segundo escalão da tabela deste importo. À conta disso, só em ISV, o futuro proprietário deste veículo irá pagar 3613,20 euros no próximo ano.

Se quiser comprar o mesmo carro, com a mesma potência mas na versão a gasolina, a mexida no imposto será marginal: um aumento de 38 cêntimos entre 2019 e 2020, o que corresponde a mais 0,18%. O ISV a pagar por este modelo será de 208,95 euros porque este veículo encontra-se no escalão mais baixo da tabela do ISV.

