Como funciona a Web Summit online? Explicamos tudo (com a ajuda de Paddy Cosgrave)

O evento que reuniu nos últimos dois anos 70 mil pessoas, em milhares de m2 da FIL (e da Altice Arena), em Lisboa, passa-se agora em milhares de ecrãs nas casas de mais de 100 mil pessoas espalhadas por todo o planeta.

Todos vão estar ligados na nova plataforma que junta canais que funcionam tal como os palcos, com as conferências, este ano há inclusive um palco só para Portugal. A plataforma online foi desenvolvida pela própria Web Summit sob a liderança de dois engenheiros portugueses, João Soares e Tomé Duarte. Entre as várias ferramentas tenta-se recriar online o networking que antes acontecia pela imensidão de caras na FIL.

O que é que isto significa?

Logo a abrir temos cinco canais, ou palcos. O quinto é só dedicado a Portugal. Há também um sem número de mesas redondas temáticas onde podemos participar , algumas estão dentro das chamadas salas de parceiros do evento - há inúmeras salas de conversação.

Não faltam as Masterclasses com especialistas e o peculiar Mingle, que é uma espécie de speed dating em que falamos durante 3 minutos com um participante ao acaso (supostamente os algoritmos da Web Summit tentam achar alguém que possamos achar interessante, de acordo com o nosso perfil).

Já as sessões de Q&A, de perguntas e respostas, é onde podemos interagir e fazer perguntas diretamente e em direto a alguns dos muitos oradores famosos ou os líderes de áreas tão diferentes quanto criptomoedas, ambiente, astronomia, saúde, robótica ou comunicação e marketing.

E o que é deve mesmo saber antes de se aventurar no evento?

Deve olhar com atenção para os horários de conferências, convidados e eventos que lhe interessa (pode adicionar aos favoritos) e fazer listas, isto porque tal como na Web Summit presencial, será fácil perder-se no meio de tanta coisa. Neste formato online as conferências começam depois do meio dia e vão até às oito da noite.

Quem está inscrito - existem 50 mil estudantes portugueses com bilhetes gratuitos - terá de ter a experiência em computador, na tal plataforma online, "para facilitar as experiências das videochamadas tão importantes para o networking que queremos promover", explica-nos Paddy Cosgrave.

A app móvel (só para quem tem bilhete) ajuda a selecionar favoritos, a responder mensagens, a desbloquear a plataforma online no computador (um método usado por questões de segurança) e permite também ouvir a algumas das conferências e interagir com pessoas ao mesmo tempo na plataforma online, por exemplo - promove-se assim o multitasking ao haver web app e mobile app, indica Cosgrave.

Há também possibilidade de podermos interagir com as conferências enviando Likes, Tomates e palmas virtuais - ao estilo das redes sociais



Segue a lista de alguns dos convidados mais mediáticos para o evento que começa na quarta-feira, 2 de dezembro:

- Eric Yuan fundador e CEO da Zoom Communications

- Gwyneth Paltrow atriz e fundadora da Goop

- Tim Berners-Lee Founder of World Wide Web

- Mark Cuban dono dos Dallas Mavericks e investidor do programa Shark Tank

- Jimmy Wales, fundador Wikipedia

- Mike Schroepfer CTO Facebook

- José Mourinho

- Autor Deepak Chopra

- Philippe Cousteau, CEO, EarthEcho e filho Jacques Cousteau

- Serena Willians, tenista.

- Jane Goodall, Famosa antropóloga

- Kevin Hart, comediante

- Ursula von der Leyen, atual presidente da Comissão Europeia

- Pedro Sánchez, primeiro ministro de Espanha

- Tedros Ghebreyesus, diretor da Organização Mundial de Saúde

- Chris Evans, ator e co-fundador da A Starting Point

- Lisa Jackson, vice-presidente da Apple

- Arianna Huffington, fundadora da Thrive Global

- Bryan Cranston, ator e co-fundador da Dos Hombres

- Ling Hua, Chairman da Huawei

- Mayim Bialik, atriz e neurocientista

- Eduardo Saverin, co-fundador do Facebook e do grupo de investimento B Capital Group

- Não faltam os CEO de empresas como Waze, eBay, Booking, Lime, HBO. E muitos outros.

Os horários estão aqui.

(O Dinheiro Vivo, como parceiro do evento, vai transmitir o Canal 1 da Web Summit 2020 em www.dinheirovivo.pt. Este sábado publicamos entrevista completa a Paddy Cosgrave no Dinheiro Vivo em papel, que sai com o DN e o JN).

