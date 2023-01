Comissão Europeia diz que bancos portugueses violaram a concorrência

A Comissão Europeia (CE) acredita que os bancos portugueses envolvidos no caso "Cartel da Banca" violaram mesmo as regras do mercado e que levaram a cabo troca de informações sobre os créditos e spreads que aplicavam. Uma situação que deverá ter acontecido durante mais de 10 anos, entre maio de 2002 e março de 2013.

A notícia é avançada pelo jornal Público (conteúdo pago) que teve acesso às observações da CE e que foram apresentadas ao Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) a 23 de agosto de 2021.

