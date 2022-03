Combustíveis: Quer saber onde o litro da gasolina custa 2 cêntimos?

Entre os 2,62 euros em Hong Kong e os 2... cêntimos! Os preços do litro da gasolina variam para cada país do Mundo. Portugal é o 12.º com os combustíveis mais caros, de acordo com os dados do globalpetrolprices.com.

De acordo com o levantamento feito pela plataforma online, a 14 de março de 2022, o preço médio da gasolina no mundo era de 1,19 euros por litro, um valor consideravelmente mais baixo daquele que vemos anunciados nos postos de abastecimento pelo país estes dias. A explicação está nas grandes diferenças entre os países.

"Os países mais ricos têm preços mais altos e os mais pobres e os países produtores e exportadores de petróleo têm preços consideravelmente mais baixos. Os Estados Unidos representam uma exceção pois é um país economicamente desenvolvido, mas ao mesmo tempo tem preços da gasolina baixos", explicam os especialistas do globalpetrolprices.com.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O índice, criado com base na análise e na comparação dos preços globais dos combustíveis - procurando achar os valores médios para cada país -, coloca Portugal entre os países com a gasolina mais cara, atribuindo-lhe o preço médio de 2,028€ por cada litro. Significa que atestar um automóvel no nosso país tem um custo médio de 80€, contra 105€ que é o que custa o depósito de gasolina em Hong Kong - onde se praticam aos preços mais elevados.

De acordo com esta lista, há apenas 11 locais que superam o valor pago nas estações de serviço portuguesas: Hong Kong (2,631€/litro), Mónaco (2,263€), Países Baixos (2,222€), Finlândia (2,221€), Liechtenstein (2,214€), Alemanha (2,202€), Itália (2,193€), Noruega (2,133€), Grécia (2,110€), Dinamarca (2,052€), Islândia (2,029€).

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia