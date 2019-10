Se a subida do salário mínimo nacional (SMN) que o governo promete (até 750 euros brutos mensais em 2023) fosse concretizada integralmente agora, Portugal subiria apenas dois lugares no ranking da União Europeia (UE), ultrapassando os valores que vigoram em Malta e Grécia. No entanto, continuaria abaixo da média europeia e de Espanha, indicam cálculos do Dinheiro Vivo com base em dados do Eurostat.

O salário mínimo português definido pelo governo em concertação com os patrões e a UGT está atualmente (desde 1 de janeiro de 2019) nos 600 euros. Como os trabalhadores por conta de outrem auferem ainda dois subsídios num ano de trabalho (férias e Natal), significa que num ano estes empregados ganham (em termos brutos pois terá ainda de descontar 11% para a Segurança Social) ganham 8400 euros. Dividindo por 12 meses, dá 700 euros.