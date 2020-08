Cofina avança para OPA a 100% da Media Capital, a dona da TVI

A Cofina volta a tentar uma compra da Media Capital, depois de ter deixado cair a aquisição da TVI após ter falhado o aumento de capital.

É uma nova tentativa de compra da Media Capital pela Cofina. O grupo dono do Correio da Manhã acaba de anunciar uma OPA ao grupo dono da TVI.

É uma nova tentativa de compra da Media Capital pelo grupo liderado por Paulo Fernandes depois de a anterior oferta ter caído por terra, depois de, por cerca de três milhões de euros, a Cofina ter falhado o aumento de capital de 85 milhões de euros. Uma compra com um valor empresarial de 225 milhões de euros.

Essa era uma das condições da OPA sobre os cerca de 5% que não estavam nas mãos da Prisa. Agora, depois de ver indeferido pela CMVM a retirada da oferta, a Cofina avança com uma OPA sobre 100% do capital do grupo dono da TVI e da Plural. Oferece 0,415 euros/ação, "o que corresponde a um valor total máximo da oferta de 35.072.969,70 (trinta e cinco milhões, setenta e dois mil, novecentos e sessenta e nove euros e setenta cêntimos)".

