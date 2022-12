Chinesa Xiaomi vai despedir cerca de 10% dos seus quadros

O gigante tecnológico chinês Xiaomi vai fazer despedimentos que deverão afetar "menos de 10% dos seus quadros", que no final de setembro ascendia os 35 mil trabalhadores em todo o mundo, informou esta quarta-feira a imprensa local.

De acordo com informações publicadas no portal Jiemian e citadas pelo diário South China Morning Post, a Xiaomi vai reduzir cerca de 15% dos seus gastos em pessoal com cortes em diversos departamentos dos seus segmentos de telefones inteligentes (smartphones) e serviços de internet.

