CGD investe 1,5 milhões na requalificação de edifício histórico no Funchal

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) apostou num "investimento significativo" de 1,5 milhões de euros na reabilitação e modernização do edifício histórico na Avenida Arriaga, no Funchal, onde se encontram as novas instalações, segundo revelou Paulo Macedo, presidente da Comissão Executiva do banco, citado pelo DN Madeira.

Durante uma visita às novas instalações, acompanhado do presidente do Governo regional, Miguel Albuquerque, e pelo presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, Paulo Macedo confirmou que o edifício onde funcionava a CGD - que está desativado - será colocado à venda e "utilizado noutra atividade".

Segundo Paulo Macedo, a Caixa quer "continuar uma política de racionalização e de qualificação", reconhecendo que é importante "restruturar e modernizar" os balcões da CGD.