CFO da TAP: "Não conhecia, não participei, não negociei e não elaborei o acordo de Alexandra Reis"

O administrador financeiro da TAP, Gonçalo Pires, garante que não teve envolvimento em nenhuma das fases de negociação que levaram à saída de Alexandra Reis da TAP. "Não tive conhecimento dos termos concretos da celebração desse acordo [com Alexandra Reis], não participei, não estive nas conversas com os advogados, não tive qualquer envolvimento com os valores, não negociei e não elaborei", disse esta quinta-feira, 30, no Parlamento.

O Chief Financial Officer (CFO) da transportadora aérea, que está esta tarde a ser ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP (CPI), referiu ter tido conhecimento da saída da antiga administradora da empresa pública pela CEO Christine Ourmières Widener "informalmente, por WhatsApp, um dia antes" [3 de fevereiro de 2022] de esta comunicação ter sido oficializada por email pelo presidente do conselho de administração, Manuel Beja, a 04 de fevereiro do ano passado e no qual era anunciada "oficialmente a saída bem como os termos exatos do comunicado à CMVM". "Estas comunicações informais não eliminam o facto de nunca ter estado no processo", recordou.

Gonçalo Pires esclareceu que das suas funções, que incluem as áreas financeiras, estão excluídas as matérias laborais e de recursos humanos, motivo pelo qual diz não ter estado envolvido na saída da administradora que, adiantou, "não foi uma surpresa" uma vez que "Alexandra Reis já havia demonstrado posições discrepantes" com a restante administração da TAP.

O CFO admitiu, no entanto, que lhe foram solicitadas considerações sobre as férias não gozadas da administradora. "Na comissão executiva tínhamos uma discussão sobre as férias resultante do período de covid. Muita gente esteve em teletrabalho e houve muitas férias acumuladas. Nesse contexto admito que me foi perguntado o que aconteceria às férias não gozadas e se era possível haver férias tão grandes", enquadrou.

As audições da CPI à TAP arrancaram ontem com a estreia de António Ferreira dos Santos, o primeiro a ser ouvido pelos deputados, numa lista de 60 nomes que passarão pelo Parlamento durante as próximas semanas. O porta-voz da IGF garantiu também que Gonçalo Pires não esteve envolvido na saída de Alexandra Reis tendo a negociação "ocorrido à margem do conselho de administração e da comissão executiva".

A IGF considerou ainda que o depoimento de Gonçalo Pires "não era relevante" motivo pelo qual não foi anexado no relatório final divulgado.

