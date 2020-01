Centeno reafirma que "não está a negociar" injeção extra no Novo Banco

O compromisso foi reafirmado esta segunda-feira por Mário Centeno no debate setorial do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) que decorre na Assembleia da República.

"O governo não está a negociar nenhuma injeção extra, não há nenhuma negociação nem nenhuma proposta, muito longe de acontecer e a existirem terão de vir a esta assembleia e este é um compromisso que aqui fica", assumiu Mário Centeno perante os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças (COF).

