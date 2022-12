Centeno diz que recessão "ainda é evitável" para Portugal

O governador do Banco de Portugal garante que ainda é possível Portugal evitar uma recessão económica, considerando que só um choque idêntico à guerra na Ucrânia é que tornaria inevitável esse cenário. Mário Centeno está confiante na redução da inflação e nos efeitos da estratégia seguida pelo Banco Central Europeu (BCE), de acordo com uma entrevista cedida ao Jornal de Negócios.

"A recessão é ainda evitável. Não está em nenhum dos cenários base apresentados pelo BCE, OCDE e Comissão Europeia. Não é parte do cenário base que temos para a economia portuguesa. Há algumas economias que estão a ser mais afetadas, uma delas é a alemã, mas os dados que estamos a observar desta economia são mais positivos do que aqueles que estão subjacentes a esse cenário. O meu ponto é: nós podemos evitar essa recessão. Hoje, com os instrumentos que temos e com o que conhecemos da evolução da economia, isso ainda é possível", afirmou.

