Centeno. Aumentos com a inflação até novembro são para repetir daqui em diante

Os aumentos de 0,3% que povoam a nova proposta do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) - o aumento transversal dos salários dos funcionários públicos, dos escalões do IRS e de outros impostos e taxas - refletem "uma boa prática nacional" e deve ser seguida daqui para a frente, "é um princípio que deve ser seguido no futuro", defendeu o ministro das Finanças, Mário Centeno, na apresentação da proposta do OE2020.

[Em atualização]

