Centeno acertou. INE revela que défice de 2021 ficou abaixo de 3%, nos 2,8% do PIB

O saldo das Administrações Públicas (AP) em 2021 atingiu o valor de 5.977,1 milhões de euros, o que corresponde a 2,8% do produto interno bruto (PIB), ficando assim visivelmente abaixo da fasquia de 3% definida no Pacto de Estabilidade (por agora suspenso), indicou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE é única entidade responsável pelo apuramento do saldo orçamental em função do PIB, em contas nacionais. Até porque é também o INE que apura o nível do PIB, que permite depois chegar ao referido indicador fundamental, que em 2021 foi 2,8%.

Quer isto dizer também que o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, tinha muito boa informação há cerca de dois meses.

Tão boa que acertou quando disse que o défice devia ficar abaixo dos 3%. No início de fevereiro, o governador referiu, numa conferência do Jornal de Negócios, que "em 2021, o défice orçamental ficará muito próximo dos 3%, talvez mesmo cumprindo já com os tratados orçamentais, ou seja, será provavelmente inferior a 3%".

A declaração surpreendeu e é bastante atípica no caso de um governador de banco central, entidade que costuma zelar muito pela sua independência e distância face a indicadores orçamentais deste tipo, que são do foro do governo e da política.

O Banco de Portugal é responsável pelo apuramento da dívida, sim, mas nunca faz ou publica previsões para o défice (ou saldo orçamental), para a despesa ou a receita, por exemplo. Nem se alonga muito sobre questões fiscais.

