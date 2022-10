Carta Aberta às Câmaras Municipais de Lisboa e Rio de Janeiro: a Web Summit como porta aberta para promovermos a inovação juntos

Em 2023, a Língua Portuguesa terá um forte destaque na área tecnológica. A Web Summit rumará ao Brasil para a sua primeira de três edições na cidade do Rio de Janeiro e Lisboa será novamente palco daquela que é já a 8ª edição na capital. Enquanto consultora de inovação colaborativa e entidade-chave no ecossistema empreendedor nacional, a Beta-i sempre acreditou em crescer além fronteiras para aprender com os outros e encontrar a sua própria receita de inovação. Neste sentido, acreditamos também que esta expansão da Web Summit para o Brasil pode ser uma oportunidade única para colocar a União Europeia e a América Latina a trabalharem juntos na promoção da inovação e para unir as empresas dos dois lados do Atlântico.

Para criar sinergias entre ambos é preciso uma visão a longo prazo e, por isso, estamos no momento certo para as duas cidades (juntamente com entidades privadas) perceberem como tirar o melhor partido do maior evento tecnológico a nível mundial. E se quisermos ir mais longe, como é que, através desta união, podem mesmo ajudar Europa e América Latina a tornarem-se dois pólos importantes de inovação a nível mundial, ao lado de grandes referências como os EUA e a China.

Que vias são possíveis? Com base na nossa experiência, sugerimos diferentes iniciativas que acreditamos poderem servir como ponto de partida para esta colaboração única.

1. Em primeiro lugar, consideramos fundamental que as duas cidades criem uma task force dedicada a pensar neste tema e que mobilize os recursos necessários para fazer acontecer;

2. Antes de cada evento, propomos a criação de missões empresariais e um fórum que junte representantes das cidades, empresas, fundações, investidores dos dois lados para discutir desafios e oportunidades, e criar relações fortes e duradouras que ajudem os dois ecossistemas a crescer;

3. Com o objetivo de destacar o melhor que se faz em cada região em termos de inovação, sugerimos a criação de um prémio recorrente a atribuir durante a Web Summit, em que se reconhece a melhor startup europeia no evento do Brasil e a melhor startup da América Latina no evento em Portugal;

4. Para promover o desenvolvimento do ecossistema de inovação nas cidades de Lisboa e do Rio de Janeiro, propomos o lançamento de um programa de inovação colaborativa entre os dois municípios e startups, que venha dar resposta a alguns dos desafios destas cidades e em áreas estratégicas (i.e. sustentabilidade entre UE e LATAM) e possa apresentar soluções concretas em cada Web Summit;

5. Desenvolver programas de softlanding por verticais que permitam às empresas/startups portuguesas conhecerem e entrarem no mercado brasileiro de uma forma mais estruturada e com menor risco, e vice-versa.

Vimos, assim, apelar aos Presidentes Carlos Moedas e Eduardo Paes que aproveitem esta oportunidade de unir estas comunidades naquela que pode ser uma colaboração de sucesso, para a criação de um ecossistema de inovação mais forte em ambas as geografias.

