Carro do Ano sem crise dos 40 em ano difícil para o mercado

Esta vai ser uma edição muito especial do Carro do Ano. Aquela que é a 40.ª edição do concurso consegue ter perto de 40 modelos a concurso, divididos por sete classes: Citadino, Familiar, SUV Compacto (inclui crossovers), Grande SUV, Elétrico, Híbrido e Híbrido Plug-in.

Conhecidos os candidatos (ver lista mais abaixo), os vinte jurados, jornalistas em representação dos principais órgãos de comunicação social, vão agora iniciar a fase de testes dinâmicos, que termina no final de janeiro.

A cada contacto com um novo modelo, os jurados avaliam parâmetros como estética, performances, segurança, fiabilidade, preço e sustentabilidade ambiental.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mantendo a tradição, em meados de fevereiro vamos ficar a saber quem são os sete finalistas. O Carro do Ano e os vencedores das diferentes classes são depois anunciados até ao final de fevereiro. Será por essa altura que vamos ficar a saber quem é o sucessor do Peugeot 308, que conquistou o troféu este ano.

A 40.ª edição pede algo de especial e, mesmo que sem grandes pormenores, a organização promete novidades que vão dar uma dimensão verdadeiramente nacional ao concurso.

Para esta edição mantêm-se o Prémio Inovação e Tecnologia e também a escolha, pela Comissão Executiva, da Personalidade do Ano. Esta é uma iniciativa do grupo IMPRESA, através da SIC Notícias e do Expresso.

Fique a conhecer aqui os inscritos na 40ª edição do Seguro Direto Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2023:

Citadino do Ano

• Nissan Juke

• Skoda Fabia

Elétrico do Ano

• Aiways U5

• Kia Niro

• Nissan ARIYA

• Polestar 2

• Renault Megane E-Tech

• Toyota BZ4X

• Volkswagen ID.5

• Volkswagen ID. Buzz

Familiar do Ano

• Citroën C5 X

• Honda Civic

• Nissan Qashqai

• Peugeot 408

• Renault Austral

• Renault Megane E-Tech

• Volkswagen ID. Buzz

Híbrido do Ano

• Honda HR-V

• Kia Sportage

• Kia Niro

• Nissan Juke

• Renault Austral

• Toyota Corolla Cross

Híbrido Plug-in do Ano

• Citroën C5 X

• DS 7 E-TENSE

• Mazda CX-60

• Opel Astra

• Peugeot 408

SUV / Compacto do Ano

• Alfa Romeo Tonale

• DS 7 E-TENSE

• Honda HR-V

• Mazda CX-60

• Nissan Qashqai

• Renault Austral

• Volkswagen ID.5

Grande SUV

• Aiways U5

• Kia Sportage

• Nissan X-Trail

Candidatos ao título de Carro do Ano 2023

Alfa Romeo Tonale

Aiways U5

Citroën C5 X

DS 7 E-TENSE

Honda Civic

Honda HR-V

Kia Sportage

Kia Niro

Mazda CX-60

Nissan ARIYA

Nissan Juke

Nissan X-Trail

Opel Astra

Peugeot 408

Polestar 2

Renault Austral

Renault Megane E-Tech

Skoda Fabia

Toyota BZ4X

Toyota Corolla Cross

Volkswagen ID.5

Volkswagen ID. Buzz