Carro do Ano 2021 - Pandemia não trava candidatos

Toyota Corolla, vencedor do Carro do Ano 2020

Com testes e apresentações à imprensa marcados por novas regras e restrições devido à pandemia de covid-19, a 38.ª edição do Carro do Ano / Troféu Volante de Cristal é um teste à resiliência do setor e à teimosia da organização e dos jurados.

Num momento em que o setor automóvel vive - tal como outras áreas da economia - dias de incerteza, diversas marcas responderam ao desafio e foi hoje divulgada uma completa lista de 35 modelos, 27 dos quais estarão a discutir o título de Carro do Ano.

Pelo segundo ano consecutivo e respondendo quer a uma clara tendência do segmento, quer ao investimento das marcas neste segmento do mercado, esta iniciativa conta com classes dedicadas a automóveis elétricos e híbridos.

Naquele que será um sinal dos tempos, certamente, há 16 modelos a lutar pelos títulos de Elétrico e Híbrido do Ano, com os restantes candidatos divididos pelas classes de Citadino, Desportivo / Lazer, Familiar e SUV Compacto.

O júri, composto por 20 jurados em representação dos principais órgãos de comunicação social - o Global Media Group está representado com jurados do Diário de Notícias, TSF e Motor 24 -, já iniciou a fase de testes dos modelos a concurso, onde vão anotar dados sobre estética, performance, segurança, fiabilidade, preço e sustentabilidade ambiental.

Esta fase de testes, com a garantia de que serão cumpridas todas as regras de segurança sanitária definidas pela DGS, prolonga-se pelos próximos meses, sendo que a escolha dos finalistas e a votação final do Carro do Ano 2021 estão marcadas para meados de fevereiro e para o início de março.

O Carro do Ano / Volante de Cristal é o mais antigo prémio do género em Portugal e é uma iniciativa da SIC Notícias e do Expresso.

Prémio Tecnologia e Inovação

Para esta edição, a organização volta ainda a selecionar cinco dispositivos inovadores e tecnologicamente avançados que consigam beneficiar diretamente a condução e o condutor, que vão ser apreciados e posteriormente votados pelos jurados em simultâneo com a votação final.

INSCRITOS na 38.ª EDIÇÃO DO CARRO DO ANO/TROFÉU VOLANTE DE CRISTAL 2021

CLASSES DO CARRO DO ANO

Citadino do Ano

Hyundai i10 1.0 T-Gdi N-line

Hyundai i20 1.2 Mpi 84cv Confort

Honda e Advance Toyota

Yaris Hybrid Premier Edition

Desportivo / Lazer do Ano

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2.9 V6 Bi-Turbo 510 Cv AT8 Q4

Cupra Formentor 2.0 TSI 310 Cv

Suzuki Swift Sport 1.4 Boosterjet Mild Hybrid 48V

Volkswagen Golf GTI

Elétrico do Ano

Citroën ë-C4 Shine

Fiat 500 Elétrico Cabrio 87kW 118 Cv la Prima

Kia e-Niro

Mazda MX-30 e-Skyactiv (35,5 kWh) 145 Cv First Edtion

Opel Corsa-e Elegance

Peugeot e-2008 GT

Volkswagen ID.3 Plus

Familiar do Ano

Audi A3 30 TFSI S-Line

Citroën C4 1.2 Puretech 130 EAT8 Shine

Hyundai i30 SW 1.0 TGDI N-Line

Honda Jazz 1.5 HEV Executive

Škoda Octavia Break 2.0 TDI STYLE 150 cv DSG

Seat Leon 1.5 eTSI FR DSG 7v 150 Cv

SUV / Compacto do Ano

Ford Kuga 2.0 MHEV Diesel ST-Line X

Ford Puma ST- LINE 1.0 Ecoboost 125 Cv

Hyundai Tucson 1.6 TGDI 48v MT Vanguard

Hyundai Kauai 1.0 TGDi Premium 2020

Škoda Kamiq 1.0 TSI STYLE 116 Cv DSG

Híbrido do Ano

Honda Crosstar 1.5 HEV Executive

Jeep Renegade Limited 1.3 Plug In Hybrid 190 Cv

Kia Xceed PHEV 1.6 Gdi 6DCT PHEV First Edition

Hyundai Tucson HEV Vanguard

Opel Grandland X Hybrid Ultimate

Renault Captur E-TECH PHEV

Seat Leon 1.4 PHEV 204 Cv DSG

Toyota Yaris Hybrid Premier Edition

Volkswagen Golf GTE