António Saraiva: "O PRR mudaria muito mais o país se tivesse as empresas no centro da estratégia"

João Luís Gaspar: "Será imperdoável que um governo com maioria absoluta não coloque o país na rota do desenvolvimento"

1 - O que espera da maioria absoluta de António Costa?

Que possa aproveitar esta oportunidade única para promover as reformas estruturais de que o país há muito necessita, nomeadamente nas áreas do ensino, da justiça, da economia e da saúde.

2 - O país será mais bem governado com maioria absoluta do que com acordos ou geringonças?

Na sequência da resposta anterior, a estabilidade poderá potenciar a otimização de condições para se avançar com a modernização do país, de que estamos tão carentes.