Carlos Costa: críticas do Tribunal de Contas devem ser respondidas por Máximo dos Santos

Carlos Costa, antigo governador do Banco de Portugal, remeteu esta segunda-feira para o presidente do Fundo de Resolução e vice-governador do supervisor, Luís Máximo dos Santos, a reação às críticas do Tribunal de Contas sobre o processo de venda do Novo Banco.

Carlos Costa, ex-governador do Banco de Portugal, está esta segunda-feira a ser ouvido na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia