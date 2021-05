Carlos Costa ataca relatório Costa Pinto

Carlos Costa, ex-governador do Banco de Portugal, rejeitou esta segunda-feira as críticas feitos pelo chamado relatório Costa Pinto sobre a atuação do supervisor no Banco Espírito Santo (BES) e criticou a forma como documento foi feito.

Costa considerou que as conclusões do relatório são "deslocadas" e negou que tivesse demorado a agir no BES. Também recusou que tivesse conduzido o processo que levou ao afastamento de Ricardo Salgado da liderança do BES só por cartas.

