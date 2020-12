Campanha de Natal. Compre uma, ofereça outra

O Diário de Notícias, título da Global Media Group, lançar uma nova campanha de Natal: na compra de uma assinatura premium anual, é-lhe oferecida outra assinatura anual do nosso jornal -- ou do jornal O Jogo, que pode até oferecer a quem quiser.

Esta campanha da-lhe a possibilidade de ter 2 assinaturas premium anuais pelo valor de uma, com acesso ilimitado a todos os conteúdos noticiosos exclusivos digitais, leitura antecipada da edição do dia do jornal e acesso ilimitado ao e-paper do jornal e suplementos.

Através desta campanha, pode usufruir de 2 jornais de prestígio em benefício próprio - Diário de Notícias e O Jogo - ou, se preferir, pode oferecer uma das duas assinaturas a quem bem entender.

Esta campanha irá decorrer até ao dia 27 de dezembro de 2020 e inclui apenas as publicações digitais dos jornais, por apenas 59,90 euros.

