Brisa entra no negócio dos automóveis para passar a dar garantia aos usados

A Brisa decidiu entrar no negócio da compra e venda de carros usados por particulares, oferecendo serviços que permitem credibilizar um mercado que envolve cerca de 300 mil transações por ano. A empresa inaugura esta quinta-feira a sua primeira loja VerifiCar, em Matosinhos, espaço onde os proprietários de usados podem solicitar testes e diagnósticos aos seus veículos e a emissão de um relatório a atestar o seu estado de conservação e funcionamento.

Este novo negócio da Brisa, que se inspirou em modelos similares já consolidados noutros países, sobretudo no norte da Europa, irá expandir-se ainda este ano para Lisboa. O plano de negócios prevê a criação de uma rede de seis espaços no país até 2026, num investimento anual da ordem de um milhão de euros. Segundo Paulo Duarte, responsável pela implementação deste projeto da Brisa, a marca quer estar presente nos distritos onde a atividade de usados for mais relevante, apontando a forte possibilidade de aberturas em Braga, Setúbal, Faro e Leiria.

Em Matosinhos, a VerifiCar tem quatro técnicos especializados em mecânica, aptos a realizar uma verificação total ao carro. A equipa recorre a equipamentos de teste e diagnóstico para avaliar o estado de conservação e funcionamento de todos os sistemas do automóvel, nomeadamente motor, sistemas de direção, suspensão, transmissão, travagem e elétrico. No fim, elabora um relatório para ser partilhado entre vendedor e comprador. Por dia, tem capacidade para analisar 12 carros.

"Este conceito em Portugal faz sentido, temos um parque automóvel envelhecido, com uma idade média superior a 13 anos, e temos um volume significativo de transações de usados", sendo que os portugueses compram carros usados a particulares "com pouca ou nenhuma informação sobre o real estado das viaturas", sublinha Paulo Duarte.

Múltiplos serviços

Na VerifiCar, pode optar pela verificação técnica do automóvel e respetivo relatório e também acrescentar um serviço profissional de suporte à promoção da venda. A loja está equipada com um estúdio para fotografia e vídeo que permite diferenciar as publicações digitais dos vendedores particulares.

A loja da Brisa disponibiliza ainda uma garantia automóvel, em parceria com a NSA, uma multinacional líder em Portugal neste segmento, que pode ter cobertura de 6 a 12 meses. Mudança de titularidade do carro após a venda, limpeza e preparação da viatura para entrega ao novo proprietário e um serviço de recolha da viatura no vendedor e entrega ao comprador com cobertura nacional são outros dos serviços prestados na VerifiCar.

Para Paulo Duarte, o investimento do vendedor nestes serviços "compensa". Como sublinha, "aumenta as hipóteses de venda para os vendedores e previne surpresas indesejáveis para os compradores".

Em velocidade de cruzeiro, que deverá ser atingida em 2027, a VerifiCar deverá gerar um volume de negócios de três milhões de euros. Paulo Duarte estima que o break even do negócio seja atingido já em 2025.

Sónia Santos Pereira é jornalista do DInheiro Vivo