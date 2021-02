BPI tem um milhão de euros para apoiar projetos de instituições sociais com impacto local

O BPI e a Fundação "la Caixa" lançam esta quinta-feira a Iniciativa Social Descentralizada 2021 (ISD 2021) que se destina a apoiar projetos sociais de âmbito local de instituições privadas ou públicas sem fins lucrativos, que sejam Clientes BPI, através das Redes Comerciais do Banco - Particulares, Empresas e Institucionais, informou o banco em comunicado enviado às redações.

A ISD 2021 é financiada em um milhão de euros pela Fundação "la Caixa" e conta com a colaboração das mais de 450 unidades comerciais do BPI - balcões, e centros de empresas - que, em todos os distritos e nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, podem selecionar os melhores projetos sociais locais.

Artur Santos Silva, Presidente Honorário do BPI e Curador da Fundação "la Caixa" em Portugal, salienta a intenção de "maximizar o impacto local das atividades de caráter social do BPI e da Fundação "la Caixa", nomeadamente no combate à pobreza e à desigualdade. Nesse sentido, é altamente desejável usar a força da rede comercial do BPI para otimizar a capacidade de transmissão dos recursos da Fundação "la Caixa" às instituições do setor social, em especial para aquelas cujas ações beneficiam os grupos mais afetados pela pandemia.

Em 2020, a primeira edição da ISD teve uma dotação de 636 mil euros, que permitiu apoiar 113 projetos que ajudaram mais de 70 mil beneficiários.

João Pedro Oliveira e Costa, Presidente Executivo do BPI, sublinha que "a ISD 2021 tem como objetivo prioritário ajudar os mais vulneráveis da sociedade". "É uma iniciativa muito bem recebida pelas nossas equipas da rede comercial, que veem nestes apoios uma forma de acentuar o seu envolvimento com a comunidade local e ajudar diretamente pessoas da sua região, num ano que se antecipa que venha a colocar muitos desafios à sociedade", afirmou.

As contribuições monetárias da ISD 2021 destinam-se a projetos sociais que promovam a melhoria da qualidade de vida e a igualdade de oportunidades dos setores mais vulneráveis da sociedade: crianças, adolescentes e jovens em situação de pobreza; pessoas com mais de 65 anos, em especial as que vivem em situação de solidão; pessoas com deficiência; inserção laboral; saúde, doença ou incapacidade permanente; interculturalidade e coesão social.

O BPI e a Fundação "la Caixa" estabeleceram um acordo de colaboração para o desenvolvimento de projetos de caráter social e cultural em Portugal após a entrada do BPI no grupo CaixaBank.