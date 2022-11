BPI: "Banca foi e tem sido um dos fatores fundamentais para a estabilidade de Portugal"

Hoje as contas e a saúde da banca são muito transparentes. A informação é totalmente pública e auditada. Foi desta forma que João Pedro Oliveira e Costa, CEO do BPI, começou a sua avaliação da solidez da banca portuguesa. O executivo afirmou, de fora perentória, que "a banca foi e tem sido um dos fatores fundamentais para o desenvolvimento e estabilidade de Portugal nos últimos anos". E deu como prova a forma como se transformou desde 2008.

O CEO do BPI realçou ainda a segunda grande demonstração sobre a capacidade de resiliência da banca portuguesa: o seu papel no combate à Covid-19. "Foi fundamental para ultrapassarmos todos juntos", afirmou, acrescentado que "a banca ao manter tudo a funcionar assegurou a estabilidade emocional de todas as pessoas".

Ao olhar para a prestação da banca nos últimos anos verifica-se, segundo João Pedro Oliveira e Costa, que a banca hoje é um fator de desenvolvimento. Basta olhar para os indicadores - em termos de capital, por exemplo, para se notar a solidez da banca portuguesa.

