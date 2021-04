Benfica é o primeiro a ter estádio 5G em Portugal

Anacom quer mudar regras do leilão do 5G

Com os festivais sob incógnita de realização, a NOS já tinha admitido que o futebol seria um território onde a operadora iria apostar com o 5G. E esta sexta-feira revelou como: a Luz, é o primeiro estádio 5G do país. Quando poderem assistir aos jogos do Benfica em casa, os mais de 65 mil adeptos terão acesso a internet móvel 10 vezes mais rápida. Com o leilão 5G ainda a decorrer, ainda não há uma data de arranque para os serviços comercias da quinta geração móvel no país.

"Este é um marco tecnológico de enorme relevância para a NOS, quer pela construção do nosso caminho de liderança no 5G, quer pela transformação do Estádio do Sport Lisboa e Benfica numa arena desportiva altamente digital e inteligente, única em Portugal. Quando o 5G for uma realidade, queremos ser os primeiros a entregá-lo às pessoas e às empresas, e sendo o futebol um território natural para a tecnologia se desenvolver, faz todo o sentido criar, desde já, todas as condições para que isso aconteça", diz Manuel Ramalho Eanes, Administrador Executivo da NOS, citado em nota de imprensa.

Leia mais em dinheirovivo.pt