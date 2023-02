BCE começa a livrar-se em definitivo da dívida dos países a partir de março

A partir do próximo mês de março, inclusive, o Banco Central Europeu (BCE) e os bancos centrais da zona euro vão começar a desfazer-se de forma definitiva de milhares de milhões de euros que ainda detém em títulos do tesouro (como obrigações), anunciou a instituição monetária sediada em Frankfurt, na Alemanha.

Em cima da subida constante e persistente das taxas de juro em curso e da qual não se vislumbra o fim, o BCE avançou, como já tinha aventado em dezembro, com o phasing out do seu enorme programa de compras e reinvestimentos de títulos.

A grande fatia é dívida pública e foi isso que nos últimos anos ajudou países como Portugal (e outros muito endividados) a reduzir brutalmente a despesa com juros da dívida pública, uma ajuda preciosa para reduzir o défice.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia