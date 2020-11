Barco produzido em Aveiro candidato a melhor do mundo

O exclusivo ROM 28, o primeiro modelo da portuguesa ROM Boats, está no grupo de finalistas candidatos aos prémios European Powerboat of the Year e Best of Boats Award, galardões que distinguem as melhores criações da indústria náutica de todo o mundo.

O estaleiro fundado em Aveiro em 2017, é especializado na produção de barcos de recreio, com uma forte componente de personalização, com o objetivo de permitir que cada cliente tem o direito de ter o seu próprio barco, único e não copiável. Os acabamentos de luxo à mão são outra das caraterísticas que distinguem a criação da empresa liderada pelo português Jorge Martins, que se combinam com a estética muito moderna, equipamentos de qualidade e níveis superiores de funcionalidade.

Os motores são MerCruiser, com potências entre os 250 e os 450 CV, estando a produção limitada a apenas 20 unidades, com preços entre os 240 mil e os 300 mil euros.

