Bancos adiantam meia pensão a reformados

A banca vai adiantar o bónus de meia pensão a cerca de 22 mil reformados do setor que foram excluídos da medida em outubro passado, segundo o princípio de acordo entre as instituições de crédito, os sindicatos e o Ministério das Finanças que foi anunciado ontem pelas estruturas representativas dos trabalhadores. O governo vai depois ressarcir a banca, pagando na íntegra o custo suportado com o complemento de reforma, através de uma proposta de regulamentação que irá submeter a votação no Parlamento. A transferência da meia pensão aos reformados bancários será feita até junho e irá custar aos cofres do Estado entre 30 a 35 milhões de euros.

