Aviões da TAP que passaram a cargueiros estão parados à espera de certificação

A TAP tem dois aviões, que converteu em cargueiros, parados à espera de certificação devido a um processo mais "exigente e moroso" do que inicialmente previsto, mas prevê que entrem em funcionamento no verão, disse fonte oficial à Lusa.

"A capacidade de carga existente não é suficiente para responder à procura existente, razão pela qual a TAP tomou a decisão de converter estes aviões, que antes operavam na companhia para o transporte de passageiros, em cargueiros", explicou a empresa, adiantando que, "apesar de todas as incertezas existentes no mercado, as previsões apontam para que a procura de transporte aéreo de carga se mantenha elevada".

Segundo a TAP, "os aviões em causa estão parados devido ao processo de certificação da nova configuração", sendo que "a empresa de design e certificação contratada para a conversão está a trabalhar com a EASA [Agência Europeia para a Segurança da Aviação] neste processo, que se tem revelado mais exigente e moroso do que inicialmente planeado", indicou.

De acordo com a TAP, "prevê-se que os aviões estejam certificados e que entrem em operação durante o período de verão". As aeronaves foram reconvertidas em 2020.