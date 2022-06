Áustria vai dar mil euros aos contribuintes para enfrentarem inflação

O chanceler do governo da Áustria, Karl Nehammer, anunciou esta terça-feira um pacote de medidas para mitigar os efeitos da subida da inflação naquele país. No cabaz de medidas definidas encontra-se a mais relevante: os contribuintes vão receber mil euros em descontos e mais subsídios, a fim de atenuar o efeito da subida dos preços no poder de compra.

De acordo com a Bloomberg, Karl Nehammer considera que aquele país atravessa "tempos extraordinariamente difíceis" e que é necessário "devolver às pessoas o dinheiro que a inflação lhes tirou".

