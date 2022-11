As estratégias dos supermercados para o fazer gastar mais dinheiro

São vários os "truques" ou estratégias que os supermercados utilizam para levar os clientes gastar mais dinheiro.

Até sabemos identificar alguns, mas a verdade é que "caímos" repetidamente nos truques usados pelos supermercados para comprarmos mais produtos.

Uma das soluções para evitar pagar mais por algum produto, é comparar preços entre supermercados. Um dos exemplos é a aplicação Super Save, gratuita, já disponível para Android e iOS, que permite pesquisar entre os milhares de artigos de supermercados como Auchan, Minipreço, Continente e Pingo Doce. Mas há mais: a pensar no consumidor, a Deco lançou uma ferramenta que o ajuda a descobrir qual o supermercado que pratica os preços mais baixos na sua área de residência. E, nas principais cidades portuguesas, o Continente está a liderar (informação consultada no simulador da Deco Proteste no dia 3 de novembro de 2022).

