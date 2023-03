As cinco competências mais procuradas pelas empresas em Portugal

A escassez de talento por falta de trabalhadores qualificados mantém-se em níveis historicamente altos e Portugal é já o quarto país do mundo com maior dificuldade em contratar, situando-se apenas atrás de Taiwan (90%), da Alemanha (86%) e de Hong Kong (85%), de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira, 27, pela ManpowerGroup.

Segundo o estudo elaborado pela empresa de recursos humanos, Talent Shortage Survey 2023, são as funções na área das Tecnologias de Informação (TI) e dados as mais procuradas pelos empregadores nacionais (30%). A especialista em outsourcing adianta que o top cinco fica completo com as operações e logística (23%), os recursos humanos (21%), a engenharia (20%) e a indústria e produção (19%).

Além dos conhecimentos técnicos, também as competências humanas são cada vez mais relevantes para os patrões, que apontam a resiliência e adaptabilidade (30%) e a capacidade de iniciativa (31%) como as duas soft skills mais desejadas.

Seguem-se ainda a fiabilidade e autodisciplina (29%), a colaboração e trabalho em equipa (26%) e a capacidade de resolução de problemas (26%) no rol dos atributos mais valorizados na hora de assinar contrato.

