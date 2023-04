Arrendar casa em Lisboa é tão caro como em Milão

Comprar ou arrendar casa em Lisboa é cada vez mais caro. E, segundo os dados da Casafari, a capital portuguesa está mesmo em segundo lugar no ranking sul europeu do arrendamento habitacional.

Como explica a plataforma de dados imobiliários, no seu Relatório do Mercado Residencial do primeiro trimestre 2023, à frente de Lisboa - que regista um valor médio de 23 euros por metro quadrado (m2) - apenas se encontra Paris, com 41 euros/m2. Com valores iguais à capital lusa, só está Milão, enquanto Barcelona apresenta uma média de 22 euros e Madrid, 17 euros por metro quadrado.

Da mesma forma, e no que concerne à venda, o preço médio de venda por m2 em Lisboa situa-se atualmente nos 5,149 euros. Mais uma vez, só ultrapassada pelos 12,707 euros de Paris. Milão (4969 euros), Barcelona (4120 euros) e Madrid (4062euros), são as outras cidades mais caras do sul da Europa.

Os dados apurados comparam o primeiro trimestre deste ano não apenas ao período homólogo, como também ao 4º trimestre de 2022.

Venda

De acordo com a Casafari, e quando comparados com o primeiro trimestre do ao passado, os preços em Lisboa, Milão, Barcelona e Madrid aumentaram 5,2% em média. Neste período apenas em Paris houve um quebra dos valores, de 0,3%. Quando comparados com os últimos três meses de 2022, assistimos a um crescimento generalizado de preços de 1,1%.

Olhando apenas para Lisboa, e comparando o primeiro trimestre de 2023 com o período homólogo, foi onde se registou a maior subida no preço médio por metro quadrado, com +9,8%. Em relação aos últimos três meses do ano passado, a subida foi de 3,4%.

A oferta de casas para venda sofreu uma contração nos primeiros meses de 2023, mais concretamente de -0,2% quando comparado ao período homólogo. Barcelona (-16,6%) e Madrid (-11,6%) foram as cidades que mais contribuíram para este cenário.

Quando comparado com o último trimestre de 2022, esta é uma tendência que se mantém em Paris com -13,2%. Por outro lado Milão e Lisboa aumentaram a sua oferta de propriedades para venda, com 5,8% e 1,3%, respetivamente.

Arrendamento

Após análise destas cinco cidades, a Casafari conclui que o preço médio por m2 cresceu 18,3%, quando comparado com o período homólogo e 1% em relação aos últimos meses do ano passado.

Mais uma vez, a capital portuguesa é a cidade que apresenta aumentos mais significativos: com mais 5,4% em relação ao último trimestre de 2022 e +40,2% face aos primeiros três meses do ano passado.

Em sentido inverso está Madrid que, apesar de ter subido 6,4% quando comparado ao período homólogo, registou uma quebra de 6,7% neste trimestre face ao anterior.

Segunda a mesma plataforma, registou-se uma quebra de 38,1% na oferta de casas para arrendamento, em relação ao mesmo período de 2022. "Milão (-51,3%), Lisboa (-47,2%) e Madrid (-26%) são as cidades que mais contribuíram para este panorama", indica a Casafari.

E, em comparação com o último trimestre de 2022, a diminuição geral é de 4,2%. "Paris evidenciou-se pela negativa com uma quebra de -28%. Barcelona (+8,9%) e Lisboa (+3,99%) contrariam a tendência verificada", detalha a empresa.

Mónica Costa é jornalista do Dinheiro Vivo.