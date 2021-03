Apple vai criar centro em Munique e investe 1000 milhões de euros

A Apple vai instalar em Munique o seu Centro Europeu de Silicon Design, que estará focado no desenvolvimento de componentes e tecnologia para a área da conectividade e wireless. O anúncio foi feito esta quarta-feira, com a tecnológica a indicar que, no total, o investimento na Alemanha "ultrapassará os mil milhões de euros nos próximos três anos".

A Apple indica que, através deste centro, será possível criar "centenas" de novos postos de trabalho nestas novas instalações. Atualmente a cidade de Munique já tem o maior hub de engenharia da Apple na Europa, com cerca de 1 500 engenheiros.

Leia mais em dinheirovivo.pt