Apple é novamente a maior fabricante de smartphones do mundo

A Apple regressou ao topo do mercado mundial de smartphones graças às vendas dos novos iPhones no último trimestre de 2022, captando 24,1% de quota. O salto da fabricante norte-americana para o topo, ultrapassando a Samsung, não foi propriamente surpreendente, visto que o trimestre natalício é o mais forte do ano para vendas do iPhone.

Mas desta vez os números têm contornos especiais, porque este trimestre assistiu à maior queda de sempre de vendas desde que existem smartphones. As remessas caíram 18,3%, um tombo histórico provocado pelos receios dos consumidores perante inflação galopante e incerteza económica.

